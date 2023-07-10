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Haberler İzmir Anne ve oğlunun içler acısı sonu

Anne ve oğlunun içler acısı sonu

İzmir Konak ilçesinde evlerinde ölü bulunan anne Suzan Gürzeren (88) ile oğlu Yalçın Suat Gürzeren’in (52), acı sonu komşularını yasa boğdu.

Anne ve oğlunun içler acısı sonu

Tüyler ürperten olay geçtiğimiz gün Konak ilçesi Atilla Mahallesi'nde bulunan 6 katlı bir apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. Bir süredir komşularından haber alamayan ve apartmanda oluşan kokudan dolayı anne ve oğlunun sağlık durumundan endişe eden bina sakinleri, durumu polise bildirdi.

OĞLU KALP KRİZİNDEN ÖLDÜ

İhbar üzerine apartmanın 4'üncü katındaki eve çilingir yardımıyla giren polisler, Suzan Gürzeren (88) ile oğlu Yalçın Suat Gürzeren'i

(52) yerde hareketsiz bir şekilde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde anne ve oğlunun hayatını kaybettiği tespit edildi. Yalçın Suat Gürzeren'in Kurban Bayramı'nda evde kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği, yatalak ve bakıma muhtaç olan annesi Suzan Gürzeren'in de açlık ve susuzluktan yaşamını yitirdiği belirlendi. Öte yandan, Suzan Gürzeren ve Yalçın Suat Gürzeren'in binadaki komşularıyla ve akrabalarıyla çok sık görüşmediği öğrenildi.

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