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Haberler İzmir İzmir'in iki ilçesinde aynı anda orman yangını

İzmir'in iki ilçesinde aynı anda orman yangını

İzmir'in öğle sularında çıkan iki farklı yerdeki orman yangınlarına 15 dakika içerisinde ilk müdahaleler yapıldı. İtfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi devam ederken vatandaşlar ikamet ettikleri yerlerden deniz yoluyla tahliye ediliyor.

İzmir'in Aliağa ve Menderes ilçelerinde orman yangını çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

İzmir’in iki ilçesinde aynı anda orman yangını

Aliağa'nın Çaltıdere Mahallesi'ndeki ormanda, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı.

İzmir’in iki ilçesinde aynı anda orman yangını

Dumanı görenler, orman ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi.

İzmir’in iki ilçesinde aynı anda orman yangını

Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 helikopter ve 4 uçak havadan, 18 arazöz, 5 dozer, 4 su ikmal aracıyla karadan müdahale ediliyor.

İzmir’in iki ilçesinde aynı anda orman yangını

Menderes ilçesi Oğlananası Mahallesi'ndeki ormanda ise saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. 15 dakika içinde ilk müdahale yapılan yangına 5 helikopter, 3 uçak ile havadan 14 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 4 dozer ile karadan müdahalede bulunuluyor.

İtfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi devam ederken vatandaşlar ikamet ettikleri yerlerden deniz yoluyla tahliye ediliyor.

İzmir’in iki ilçesinde aynı anda orman yangını

Yangına tüm ekiplerin müdahale ettiğini söyleyen Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, "Önceliğimiz yangının ikamet yerlerine sıçramaması. Vatandaşlarımızı karadan ve denizden tahliye ediyoruz. Bölgede bulunan sitelerde yaşayan vatandaşlarımız tahliye ediliyor" dedi.

İzmir’in iki ilçesinde aynı anda orman yangını

İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise İzmir'in Aliağa ve Menderes ilçelerinde devam eden orman yangınlarında 11 uçak ve 15 helikopter olmak üzere toplam 26 hava aracı ve çok sayıda arazözün görev yaptığı ifade edildi.

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