İzmir’in iki ilçesinde aynı anda orman yangını

İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise İzmir'in Aliağa ve Menderes ilçelerinde devam eden orman yangınlarında 11 uçak ve 15 helikopter olmak üzere toplam 26 hava aracı ve çok sayıda arazözün görev yaptığı ifade edildi.