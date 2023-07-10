İzmir’in iki ilçesinde aynı anda orman yangını

İzmir'in Aliağa ve Menderes ilçelerinde orman yangını çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
İzmir'in Aliağa ve Menderes ilçelerinde orman yangını çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
Aliağa'nın Çaltıdere Mahallesi'ndeki ormanda, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı.
Dumanı görenler, orman ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi.
Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 helikopter ve 4 uçak havadan, 18 arazöz, 5 dozer, 4 su ikmal aracıyla karadan müdahale ediliyor.
Menderes ilçesi Oğlananası Mahallesi'ndeki ormanda ise saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. 15 dakika içinde ilk müdahale yapılan yangına 5 helikopter, 3 uçak ile havadan 14 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 4 dozer ile karadan müdahalede bulunuluyor.
İtfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi devam ederken vatandaşlar ikamet ettikleri yerlerden deniz yoluyla tahliye ediliyor.
Yangına tüm ekiplerin müdahale ettiğini söyleyen Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, "Önceliğimiz yangının ikamet yerlerine sıçramaması. Vatandaşlarımızı karadan ve denizden tahliye ediyoruz. Bölgede bulunan sitelerde yaşayan vatandaşlarımız tahliye ediliyor" dedi.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise İzmir'in Aliağa ve Menderes ilçelerinde devam eden orman yangınlarında 11 uçak ve 15 helikopter olmak üzere toplam 26 hava aracı ve çok sayıda arazözün görev yaptığı ifade edildi.