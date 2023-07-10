  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Kahvehanede uyuşturucu satan şüpheli yakalandı

Kahvehanede uyuşturucu satan şüpheli yakalandı

İzmir Bornova'da kendi kahvehanesinde uyuşturucu sattığı tespit edilen şüpheli, polisin yaptığı operasyonla yakalandı. Adreste yapılan aramalarda 210 gram esrar ve 31 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

İHA
Kahvehanede uyuşturucu satan şüpheli yakalandı

İzmir polisi uyuşturucu madde imal ve ticareti ile ilgili çalışmalarını il genelinde sürdürürken, Bornova ilçesinde bu suçla ilgili özel oluşturulan Şok Uygulama Timi (ŞUT) ekipleri, ilçe genelinde uygulama ve denetimlerine devam ediyor. İlçede ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, R.F. isimli şahsın kendi kahvehanesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, kedi mamalarının içerisine gizlenmiş vaziyette bulunan hassas terazi, 210 gram esrar ve 31 adet sentetik ecza ele geçirildi. Öte yandan, kahvehanede uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen R.F., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA