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Haberler İzmir Kuvvetli lodos balıkçı teknesini yan yatırdı

Kuvvetli lodos balıkçı teknesini yan yatırdı

Kuvvetli lodos balıkçı teknesini yan yatırdı
İzmir'de dün kuvvetli lodos nedeniyle denizde oluşan sert dalgalar, Balçova ilçesi İnciraltı sahilinde kıyıya bağlı olan balık-ekmek teknesini gece saatlerinde yan yatırdı. Tekne sahipleri tarafından çağırılan vidanjör ile tekne içerisindeki suyu tahliye etme çalışmaları başlatıldı. Yaklaşık 40 yıldır teknede balık-ekmek işi yaptıklarını belirten tekne sahibi Semih Üçkardeşler, "Gece tekneyi bıraktık, sabah geldiğimizde bu şekildeydi. Aşırı fırtına nedeniyle bayağı bir zararımız oldu. Teknemizi kurtardıktan sonra bakımlarımızı yaptırıp tekrardan işimizin başına döneceğiz" dedi.
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