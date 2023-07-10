Tekmelediği köpek öldü, serbest kaldı!

Olay, 7 Temmuz'da Bostanlı Mahallesi Bestekar Sadi Hoşses Sokak üzerindeki bir fırının önünde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk annesi, ev kadını Sibel Gedik, 4 yaşındaki erkek, Amerikan Akita cinsi 'Haki' adlı köpeğini sokağa çıkardı. Köpeğinin tuvalet ihtiyacını giderip, gezdiren Gedik, ardından alışveriş için yakındaki bir fırına gitti.

Fırının bahçesindeki, başka bir müşteriye ait bağlı olmayan küçük bir köpek olduğunu fark eden Gedik, içeri girmeyip, dışarda beklemeye başladı. Bu sırada bahçedeki köpek, Gedik'in köpeği Haki'ye doğru koşmaya başladı. Gelen küçük köpeğin sahibi Levent T., Gedik'in köpeğine tekme attı. Levent T., bu sırada ayağının kayması sonucu düştü. Tekrar ayağa kalkan Levent T., bu defa köpeğin karnına da bir tekme attı.

Aldığı darbeyle yere yığılan 'Haki' isimli köpek öldü. O anlar fırının güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Köpeğin sahibi Gedik'in şikayeti üzerine Levent T., polis tarafından gözaltına alındı.

'SANİYELİK BİR ŞEYDİ, KÖPEĞİN SAHİBİ KOŞARAK HAKİ'NİN SURATINA TEKME ATTI'

Levent T., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Haki'yi kaybetmenin acısını yaşayan Sibel Gedik ve yakınlarını, yaşanan durum nedeniyle Levent T.'ye tepki gösterdi.

Köpeği Haki için adalet istediğini belirten Sibel Gedik, "Olay günü fırının bahçesindeki bağlı olmayan küçük köpek Haki'ye doğru koşmaya başladı. Haki de onu yakaladı. Saniyelik bir şeydi. Sonra köpeğin sahibi koşarak Haki'nin suratına tekme attı. Köpekler bunun üzerine ayrıldı. Bu kişinin köpeği koşarak içeri kaçtı.

Ben de o anki refleksle köpeğimi geri geri götürmeye çalıştım. Fakat diğer köpeğin sahibi bu defa Haki'nin karnına doğru bir tekme daha attı. Tek kalbine gelince Haki oracıkta hayatını kaybetti. Oysaki ben köpeğimi sıkıca tutuyordum. Gelip canice tekme atması gerekmiyordu" dedi.

"Haki çok güzel bir köpekti" diyen Gedik, "Bugüne kadar böyle bir şey yaşamadık. Haki, çok sakin uysal bir hayvandı. Kimseye zararı yoktu. Oğlumuzdu bizim. Bu kişi bizi mahvetti. Psikolojimiz mahvoldu. Çocuklarım çok üzgün" diye konuştu.