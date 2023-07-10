Vali Köşger, Aliağa ve Menderes’teki orman yangınlarına ilişkin konuştu

Vali Köşger, Aliağa'ya bağlı Çaltıdere Mahallesi'nde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Gazetecilere burada açıklamalarda bulunan Yavuz Selim Köşger, İzmir'de, yaklaşık 15 dakika arayla biri Aliağa diğeri Menderes ilçesinde olmak üzere iki ayrı orman yangını çıktığını, ekiplerin kısa sürede iki yangına müdahale ettiğini belirtti.

Şu ana kadar her iki yangının da tam olarak kontrol altına alınamadığını aktaran Köşger, şunları kaydetti:

"Sevindirici olan can kaybı olmasını gerektirecek bir durum yok. Buradaki yerleşim alanındaki konutlar tahliye edildi. Dumandan etkilenen 15 civarında vatandaşımız var Aliağa'da. Durumları iyi. Hastanemizde yaklaşık bir saat civarında gözetim altında tutulduktan sonra taburcu edilecekler. Bir konut Aliağa'da yandı, iki konutun müştemilatında yangından dolayı hasar oluştu.

Söndürme çalışmaları şu anda 3 amfibi uçak, 6 helikopter, 29 arazöz, Büyükşehir Belediyesinin gönderdiği itfaiye araçları, Aliağa Belediyemizin gönderdiği itfaiye araçları, Karayolları'mızın, DSİ Bölge Müdürlüğümüzün ve tüm ilgili kurumların araç parkında bulunan bütün iş makineleriyle her iki yangına da müdahale ediyoruz."

- "UMUYORUZ, ÇOK KISA SÜREDE SÖNDÜRECEĞİZ"

Yangınları kontrol altına alma çalışmalarının havadan ve karadan sürdüğünü dile getiren Köşger, sözlerini şöyle tamamladı:

"Umuyoruz çok kısa zamanda söndüreceğiz her iki yangını da. Tehlikeli riskli olan kısmı, kısmen atlatılmış durumda. Rüzgar var, kuvvetli her iki tarafta da. Bütün gücümüzle söndürmeye çalışıyoruz. İnşallah çok uzun olmayan bir sürede söndüreceğimizi tahmin ediyorum."