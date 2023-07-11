İzmir yangın yeri

İzmir'in Aliağa ilçesinde çıkan orman yangını, vatandaşların ikamet ettikleri alanlara yaklaşırken, bölgede yaşayan vatandaşlar deniz ve kara yoluyla tahliye edildi. Alınan bilgiye göre, Aliağa ilçesine bağlı Çaltılıdere Mahallesi'nde saat 13.45'te orman yangını çıktı. Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması nedeniyle güvenlik tedbirleri çerçevesinde tahliyeler gerçekleştirildi. Akşam saatleri itibariyle bölgedeki bir tatil sitesinde bulunan toplam 4 ev hasar alırken, 1 evin tamamen yandığı belirtildi. Alevleri havadan ve karadan kontrol altına alma çalışmaları akşam saatlerinde de sürdü. Öte yandan Menderes ilçesine bağlı Oğlananası Mahallesi'nde de yine dün saat 14.00'de orman yangını çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada iki yangına 11 uçak ve 15 helikopter olmak üzere toplam 26 hava aracı ve çok sayıda arazözle müdahale edildiği bildirildi.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Aliağa'daki yangın, saat 13.45 sıralarında Çaltılıdere Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Saat 14.00 sıralarında yangına ilk müdahale gerçekleştirilirken, alevleri söndürmek için havadan ve karadan çalışma yürütüldü. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 uçak, 6 helikopter, 21 arazöz, 6 su ikmal aracı, 9 iş makinesi, 4 ilk müdahale yer ekibi olmak üzere toplam 300 personel, alevlere karşı mücadele ediyor. Bölgede 2 toma, 4 su tankeri, 2 Sahil Güvenlik botu, 2 AFAD ekibi ve 3 ambulans da görev aldı.

ALEVLER EVLERE DE SIÇRADI

Meydana gelen yangında alevler bir sahil sitesine de sıçradı. Yangının buraya sirayet etmesi sonucu vatandaşlar denizden ve karadan tahliye edilirken, yangının 4 eve hasar verdiği bir evinde tamamen yandığı öğrenildi. Yangında evi tamamen yanan ve kullanılamaz hale gelen vatandaş Kemal Erkek, "Evde tek başımayken alevlerin sesini duydum ve kendimi dışarı attım. Çok büyük bir korku yaşadık. Evimiz ne yazık ki tamamen yandı ve kullanılamaz hale geldi ama buna şükür canımızı kurtardık" açıklamasında bulundu. Tahliye edilen vatandaşlar, tehlikenin geçmiş sonucu yeniden evlerine döndü. Yerleşim yerindeki alevler, ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu etkisiz hale getirilirken şiddetli rüzgar sebebiyle yön değiştiren yangını söndürme çalışmaları akşam saatlerinde de sürdü.

MENDERES'TE MÜCADELE SÜRÜYOR

Öte yandan İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına da ekiplerin müdahalesi akşam da devam etti. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 6 helikopter havadan, 31 arazöz, 12 su ikmal aracı, 8 İş makinesi, 4 ilk müdahale yer ekibi olmak üzere toplam 360 personel, alevlere müdahale ediyor. Toplamda her iki yangına 8 uçak, 11 helikopter, 52 arazöz, 18 su ikmal aracı, 17 iş makinesi, 8 ilk müdahale ekibi ve 660 personel müdahalede bulunuyor.

"DUMANDAN ETKİLENEN 15 KİŞİNİN DURUMU İYİ"

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Aliağa'ya bağlı Çaltılıdere Mahallesi'nde yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Köşger, İzmir'de, yaklaşık 15 dakika arayla biri Aliağa diğeri Menderes ilçesinde olmak üzere iki ayrı orman yangını çıktığını, ekiplerin kısa sürede iki yangına müdahale ettiğini belirtti. Köşger, "Sevindirici olan can kaybı olmasını gerektirecek bir durum yok. Buradaki yerleşim alanındaki konutlar tahliye edildi. Dumandan etkilenen 15 civarında vatandaşımız var Aliağa'da. Durumları iyi. 3 amfibi uçak, 6 helikopter, 29 arazöz, Büyükşehir Belediyesinin gönderdiği itfaiye araçları, Aliağa Belediyemizin gönderdiği itfaiye araçları, Karayolları'mızın, DSİ Bölge Müdürlüğümüzün ve tüm ilgili kurumların araç parkında bulunan bütün iş makineleri her iki yangında da görev aldı. Tehlikeli riskli olan kısmı, kısmen atlatılmış durumda."