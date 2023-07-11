İzmir’de bir haftada 58 uyuşturucu operasyonu: 40 tutuklama

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 - 8 Temmuz tarihleri arasında il genelinde 58 ayrı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda adreslerde yapılan aramalarda, 119 kök kenevir bitkisi, 11 kilo 161 gram sentetik kannabinoid (bonzai vb.), 9 kilo 307 gram metamfetamin, 2 kilo 335 gram esrar-skunk, 20 bin 46 adet extacy, 5 bin 425 adet sentetik ecza, çeşitli tür ve miktarda satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu madde, 11 hassas terazi, 4 tüfek, 8 tabanca, 77 adet tabanca ve tüfek fişeği ile suçtan elden edilen 80 bin 660 Türk Lirası ele geçirildi. Operasyonlarda 84 şüpheli şahsa adli işlem uygulanırken, adliyeye sevk edilen 40 şüpheli tutuklandı.