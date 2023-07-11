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Haberler İzmir İzmir’de bir haftada 58 uyuşturucu operasyonu: 40 tutuklama

İzmir’de bir haftada 58 uyuşturucu operasyonu: 40 tutuklama

İzmir'de il genelinde yapılan 58 ayrı zehir operasyonunda, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olaylarla ilgili 84 şüpheliye adli işlem uygulanırken 40 şüpheli de tutuklandı.

İHA
İzmir’de bir haftada 58 uyuşturucu operasyonu: 40 tutuklama

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 - 8 Temmuz tarihleri arasında il genelinde 58 ayrı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda adreslerde yapılan aramalarda, 119 kök kenevir bitkisi, 11 kilo 161 gram sentetik kannabinoid (bonzai vb.), 9 kilo 307 gram metamfetamin, 2 kilo 335 gram esrar-skunk, 20 bin 46 adet extacy, 5 bin 425 adet sentetik ecza, çeşitli tür ve miktarda satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu madde, 11 hassas terazi, 4 tüfek, 8 tabanca, 77 adet tabanca ve tüfek fişeği ile suçtan elden edilen 80 bin 660 Türk Lirası ele geçirildi. Operasyonlarda 84 şüpheli şahsa adli işlem uygulanırken, adliyeye sevk edilen 40 şüpheli tutuklandı.

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