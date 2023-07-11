İzmir’de göçmen kaçakçılığı operasyonu! 1 kişi tutuklandı

İzmir'de durdurulan takside 4 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, dün Kuzey Ege Otoyolu'nda İ.S'nin kullandığı 35 T 5047 plakalı taksiyi durdurdu.
Araçta 4 düzensiz göçmen yakalandı, şoför İ.S. ile yanındaki E.Ç. gözaltına alındı.
Yapılan aramada 4 can yeleği, 4 şambrel ve 4 pompa ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ç. tutuklandı, İ.S. konutu terk etmeme adli kontrolüyle serbest bırakıldı.
Düzensiz göçmenler ise Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.