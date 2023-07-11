  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de göçmen kaçakçılığı operasyonu! 1 kişi tutuklandı

İzmir'de göçmen kaçakçılığı operasyonu! 1 kişi tutuklandı

İzmir'de göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon yapıldı. Yapılan arama sonucunda 4 can yeleği, 4 şambrel ve 4 pompa ele geçirildi. 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

AA
İzmir’de göçmen kaçakçılığı operasyonu! 1 kişi tutuklandı

İzmir'de durdurulan takside 4 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, dün Kuzey Ege Otoyolu'nda İ.S'nin kullandığı 35 T 5047 plakalı taksiyi durdurdu.

Araçta 4 düzensiz göçmen yakalandı, şoför İ.S. ile yanındaki E.Ç. gözaltına alındı.

Yapılan aramada 4 can yeleği, 4 şambrel ve 4 pompa ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ç. tutuklandı, İ.S. konutu terk etmeme adli kontrolüyle serbest bırakıldı.

Düzensiz göçmenler ise Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA