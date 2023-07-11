Kahvede zehir satan şüpheli yakalandı

İzmir'in Bornova ilçesinde kendi kahvehanesinde uyuşturucu ticareti yapan şüpheli, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Adreste yapılan aramalarda 210 gram esrar ve 31 adet sentetik ecza maddesi ele geçirilirken, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. İzmir polisi uyuşturucu madde imal ve ticareti ile ilgili çalışmalarını il genelinde sürdürürken, Bornova ilçesinde bu suçla ilgili özel oluşturulan Şok Uygulama Timi (ŞUT) ekipleri, ilçe genelinde uygulama ve denetimlerine devam ediyor. İlçede ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, R.F. isimli şahsın kendi kahvehanesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, kedi mamalarının içerisine gizlenmiş vaziyette bulunan hassas terazi, 210 gram esrar ve 31 adet sentetik ecza ele geçirildi. Öte yandan, kahvehanede uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen R.F., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.