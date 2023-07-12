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Haberler İzmir İzmir'de alacak verecek cinayetinde zanlı tutuklandı

İzmir'de alacak verecek cinayetinde zanlı tutuklandı

İzmir Bornova'da bir kişinin öldürüldüğü alacak verecek kavgasında gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İHA
İzmir’de alacak verecek cinayetinde zanlı tutuklandı

İzmir'de 9 Temmuz günü akşam saatlerinde Bornova ilçesi Egemenlik Mahallesi 6106/24 Sokak'ta bir kavga meydana geldi. İddiaya göre, Kadir Doğdu (31), alacak verecek meselesi yüzünden A.Y. (35), ile tartışmaya başladı. İkili arasındaki gerginlik artınca olay bıçaklı kavgaya dönüştü. Meydana gelen olayda A.Y., Kadir Doğdu'yu bıçaklayarak yaraladı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerinin ardından Doğdu ambulans ile Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede 2 gündür tedavi gören Doğdu'nun dün akşam saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Gözaltına alınan A.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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