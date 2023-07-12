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İzmir'de bir evde patlama: Panikleyen adam balkondan atladı

İzmir Selçuk'ta evinin balkonunda oturduğu sırada patlama sesi duyan 34 yaşındaki adam panikle kendisini balkondan aşağıya attı. Patlama sonrası evde çıkan yangın kontrol altına alınırken hastaneye kaldırılan adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İHA
İzmir’de bir evde patlama: Panikleyen adam balkondan atladı

İzmir'de akşam saatlerinde Selçuk ilçesi Zafer Mahallesi, Bozkır Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Emrah Tepedüzü (34), balkonda oturduğu sırada evin içerisinden patlama sesi duydu. Korku ve panikle Tepedüzü, zemin katta bulunan balkondan aşağı atladı. Patlama sesini duyan ve evde oluşan yangını gören çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri evin içindeki ufak çaplı yangını söndürdü. Balkondan atladığı öğrenilen Tepedüzü, sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından Selçuk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 34 yaşındaki adamın sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan, olay sonrası Tepedüzü'nün, polis ekiplerine verdiği ifadesinde patlamanın evin arka odasında bulunan benzin bidonundan kaynaklandığını söylediği öğrenilirken, ekipler patlamanın neden kaynaklandığını araştırıyor.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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