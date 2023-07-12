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Haberler İzmir İzmir'de korkunç olay! Alacak verecek kavgası cinayetle bitti

İzmir'de korkunç olay! Alacak verecek kavgası cinayetle bitti

İzmir'in Bornova ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle Kadir Doğdu ve A.Y. arasında yaşanan tartışma cinayetle son buldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

DHA
İzmir’de korkunç olay! Alacak verecek kavgası cinayetle bitti

9 Temmuz Pazar günü akşam saatlerinde İzmir Egemenlik Mahallesi 6106/24 Sokak'ta meydana gelen olayda iddiaya göre, A.Y. ile Kadir Doğdu sokakta alacak verecek meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. İkili arasındaki gerginlik kısa sürede artınca, tartışma bıçaklı kavgaya döndü. Olayda, Kadir Doğdu vücuduna aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralandı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Doğdu'yu ambulans ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk etti.

Öte yandan, olayı gerçekleştiren A.Y. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İKİ GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ

Bıçaklı kavgada ağır yaralanması sonucu hastanede tedavi gören Kadir Doğdu, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Doğdu'nun cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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