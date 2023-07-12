  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Meclis üyesine saldırıda 4 gözaltı

Meclis üyesine saldırıda 4 gözaltı

Meclis üyesine saldırıda 4 gözaltı
İZMİR Çiğli'de, AK Parti Çiğli Belediye Meclis Üyesi Nedim Aslan kimliği belirsiz kişi tarafından bacağından vuruldu. Şüpheli olay yerinden kaçarken, ayağından yaralanan Aslan, ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Aslan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili K.T(43) M.T(30) A.T(22) ve A.T. (24) adlı 4 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili M.T(34) adlı 1 şüphelinin arandığı öğrenildi. Olayın ise alacak verecek mevzusundan kaynaklı bir anlaşmazlık yüzünden meydana geldiği öne sürüldü.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA