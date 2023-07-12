Meclis üyesine saldırıda 4 gözaltı

İZMİR Çiğli'de, AK Parti Çiğli Belediye Meclis Üyesi Nedim Aslan kimliği belirsiz kişi tarafından bacağından vuruldu. Şüpheli olay yerinden kaçarken, ayağından yaralanan Aslan, ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Aslan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili K.T(43) M.T(30) A.T(22) ve A.T. (24) adlı 4 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili M.T(34) adlı 1 şüphelinin arandığı öğrenildi. Olayın ise alacak verecek mevzusundan kaynaklı bir anlaşmazlık yüzünden meydana geldiği öne sürüldü.