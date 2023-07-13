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Haberler İzmir İzmir'de korkunç olay! Kira artışı nedeniyle tartıştığı kiracısını bıçakladı

İzmir'de korkunç olay! Kira artışı nedeniyle tartıştığı kiracısını bıçakladı

İzmir Balçova'da ev sahibi ve kiracı arasında çıkan tartışmada kan döküldü. Kira artışı nedeniyle kiracısını bıçaklayan daha sonra da kaçan ev sahibi, polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

İHA
İzmir’de korkunç olay! Kira artışı nedeniyle tartıştığı kiracısını bıçakladı

İzmir'de Balçova ilçesine bağlı Korutürk Mahallesi Öykü Sokak'ta meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, Yılmaz S. ile ev sahibi A.A. arasında kira artışı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesinin ardından A.A., Yılmaz S.'yi karnından ve kolundan bıçaklayarak yaraladı ve olay yerinden kaçtı.

Yaralanan kiracı, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Olayın ardından kaçan şüpheli ev sahibi ise, suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ev sahibi, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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