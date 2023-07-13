Orman yangınında şehit olan işçi toprağa verildi

Menderes ilçesinde meydana gelen orman yangınına müdahale sırasında yaralanan ve 2 gün yoğun bakımda tedavi gördükten sonra şehit olan İzmir Orman Bölge Müdürlüğü personeli Mustafa Gürpınar, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nde düzenlenen törenle memleketi Afyonkarahisar'a uğurlandı. Olay; İzmir'in Menderes ilçesi Oğlananası Mahallesi'nde 10 Temmuz günü saat 13.45 sıralarında çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı toplam 360 personel müdahale ederken meydana gelmişti. Yangın gece saatlerinde kontrol altına alınmıştı.

TÜRK BAYRAĞI TAKDİM ETTİ

Söndürme çalışmalarında toplam 12 kişi yaralanırken, durumu ağır olan İzmir Orman Bölge Müdürlüğü personeli Mustafa Gürpınar (34) helikopter ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaşam mücadelesini kaybederek şehit şehit olan Mustafa Gürpınar için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki ve İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in yanı sıra il protokolü, şehidin kardeşi Ümit Gürpınar ve çalışma arkadaşları katıldı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, şehidin kardeşi Ümit Gürpınar'a bir kutu içinde Kuran'ı Kerim ve Türk Bayrağı takdim etti. Şehit Gürpınar için dualar okunup helallik alındı. Evli ve 1 çocuk babası şehit Mustafa Gürpınar'ın cenazesi, törenin ardından defnedilmek üzere helikopter ile memleketi Afyonkarahisar'a götürüldü ve yakınlarının dualarıyla toprağa verildi.