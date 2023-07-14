Almanya Ezgi Kaya’yı seçti

İZMİR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Genetik ve Biyomühendislik Bölümünden bu yıl mezun olan Ezgi Kaya, Almanya'nın Münih şehrindeki dünyaca ünlü Ludwig Maximilian Üniversitesine kabul edildi. Binlerce öğrencinin katıldığı sözlü mülakat ve yazılı sınavı başarıyla geçen Kaya, 2 yıl kalacağı Almanya'da 'Moleküler ve Hücresel Biyoloji' alanında yüksek lisans yapacak.

GENETİK DİKKATİMİ ÇEKTİ

ALMANYA'YA gideceği için çok heyecanlı olduğunu belirten İEÜ'lü Ezgi Kaya, "Genetiğe olan ilgim çocukluktan geliyor. Henüz ilkokulda bebeklerimle oynarken bile "Acaba çocuklar neden hasta oluyor, hasta doğuyor?' diye aklıma gelirdi. Genetik hep dikkatimi çeken, bende merak uyandıran bir alandı. Genetik okumaya karar vermem ilkokula uzanıyor. Bu kadar tutkuyla bağlı olduğum bir alanda üniversitemden başarıyla mezun olmak, buna ek olarak bir de Almanya'da yüksek lisans yapma fırsatı elde etmek, benim adıma tarifsiz bir mutluluk" dedi.