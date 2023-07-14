Kamyon 3 otomobile çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

ÇANAKKALE'NİN Ayvacık ilçesinde freni patlayan kamyon 2 otomobil ile 1 yolcu otobüsüne çarptı. Meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Kamyon kasasındaki domatesler yola savruldu. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada, diğer sürücüler durumu, polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada 35 TIS 39 plakalı otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Balıkesir'in Edremit ilçesindeki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.