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Haberler İzmir Dalgın hırsız girdiği evde kıyafetini değiştirip gözlüğünü unutunca yakalandı

Dalgın hırsız girdiği evde kıyafetini değiştirip gözlüğünü unutunca yakalandı

Birçok ilde hırsızlık yapan 17 yaşındaki hırsız, Denizli'de girdiği evde evde kıyafet değiştirirken unuttuğu gözlük sayesinde JASAT tarafından İzmir'de kıskıvrak yakalandı.

İHA

Denizli Buldan ilçesinde atletli bir şekilde bindiği motosikletiyle bir eve giden hırsız, burada etrafı kolaçan ettikten sonra kameraların önünü kapatıp içeri girdi.

İlleri dolaşan seri hırsız, girdiği evde kıyafetini değiştirip gözlüğünü unuttu

İlk başta kıyafetlerini değiştiren hırsız, gözlüğü de unutarak 20 bin TL'yi alıp kaçtı. İhbar üzerine Denizli İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Buldan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 36 saat süren kamera incelemesi sonucu şüpheli şahsın kimliğinin Burak Can B. (17) olduğunu belirledi.

İlleri dolaşan seri hırsız, girdiği evde kıyafetini değiştirip gözlüğünü unuttu

Sabıkasının kabarık olduğu belirlenen çocuk hırsız, İzmir ili Kiraz ilçe Jandarma Komutanlığı ile kurulan koordine sonucunda yakalatılarak Denizli'ye getirildi.

İlleri dolaşan seri hırsız, girdiği evde kıyafetini değiştirip gözlüğünü unuttu

İfadesi alınan şüphelinin İzmir, Manisa, Denizli, ve Çanakkale'de 26 hırsızlık olayına karıştığı öğrenildi. Seri hırsızlığı Denizli'de biten Burak Can B., ifade işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlleri dolaşan seri hırsız, girdiği evde kıyafetini değiştirip gözlüğünü unuttu

HIRSIZLIK ANI KAMERADA
Öte yandan, son hırsızlık ise evin kameralarına yansıdı. Görüntülerde hırsızın motorla gelmesi ve kolaçan ettikten sonra kamerayı kapatması yer aldı.

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