Dalgın hırsız girdiği evde kıyafetini değiştirip gözlüğünü unutunca yakalandı

İlk başta kıyafetlerini değiştiren hırsız, gözlüğü de unutarak 20 bin TL'yi alıp kaçtı. İhbar üzerine Denizli İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Buldan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 36 saat süren kamera incelemesi sonucu şüpheli şahsın kimliğinin Burak Can B. (17) olduğunu belirledi.