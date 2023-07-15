Hortumla sulanıyor su israf ediliyor

Buca Kasaplar Meydanı'nda bulunan vatandaşlar belediye hizmetlerinden şikayetçi olduklarını belirtti. Meydandaki ağaçtan dökülen dutların, belediye tarafından hortumlarla sulanmasından vatandaşlar rahatsız oluyor.

BU BİR VİCDANSIZLIK

Dut ağacının yanı sıra çevrede bulunan bahçeler ve parklar da hortumlarla sulanıyor. Çevreye yayılan ve boşa israf edilen suyun kullanımı vatandaşları isyan ettirdi. Vatandaşlar, "Barajlarımızda sanki çok fazla suyumuz kalmadı ama sürekli hortumlarla sulama yapılıyor. Çok geniş bir sulama olduğunda da yollarda yürüyemiyoruz. Bahçeler artık sularla süpürülüyor. O kadar fatura ödüyoruz, vergiler veriyoruz. Bu yapılan bir hizmet değildir, vicdansızlıktır" dedi. Aynı zamanda dut ağacının alt dallarını budamaya gelen belediye çalışanlarının da talaşlarını bırakıp gittiklerini belirttiler. Vatandaşlar, "O kadar boş yere su harcanıyor ki gerçekten üzülüyoruz. Buna belediye yöneticilerinin bir son vermesi gerekiyor" dedi.

GEDİZ NEHRİ'NİN SUYU SİMSİYAH OLDU

İzmir'in Menemen ilçesinden oturan vatandaşlar, Gediz Nehri'nin kolu olan kanaldan simsiyah su açtığını söyledi. Menemen Otogarı ile Perşembe Pazarı arasındaki su kanalındaki kirlilikten endişe eden çevre sakinleri, çevre kirliliğine yol açan fabrikaların denetlenmesini istedi. Selçuk ilçesindeki Küçük Menderes Nehri'ndeki gibi Menemen ilçesinden geçen Gediz Nehri'nde de gözler görülür derecede kirlilik olduğunu öne süren vatandaşlar, akan suyun renginin simsiyah olduğunu ifade etti. Menemen Otogarı ile Perşembe Pazarı arasından geçen kanaldaki suyun rengini göstermek için fotoğraf çeken vatandaşlar, gördükleri manzaranın endişe verici olduğunu dile getirdi. Nehrin kirlenmesinin, Manisa tarafındaki fabrikalardan kontrolsüz ve kaçak olarak boşaltılan atık sulardan kaynaklı olabileceğini iddia eden çevre sakinleri, "Doğal güzelliklerimiz yeşili ve nehirleri ile tehlike altındadır. Halkımızın sağlığı ve çevrenin korunması için yetkililerce bir an önce tedbir alınması ve denetimlerin yapılması gerekiyor" diye konuştu.