İzmir ve çevre illerdeki şehitliklerde tören

İzmir'deki Kadifekale Hava Şehitliği'nde düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, vatan topraklarını korumak için canlarını feda eden kahramanların, Türkiye'nin bağımsızlığın sembolü olduklarını vurguladı.

Şehitleri hiçbir zaman unutmayacaklarını belirten Köşger, şunları kaydetti:

"Büyük Türk milleti olarak şehitlerimize olan minnettarlığımızı sözlerle ifade etmek elbette yeterli değildir. Onların aziz hatıralarına sahip çıkarak ülkemizin birliğini ve beraberliğini koruyacak, kardeşlik duygularımızı her zaman en üst seviyede tutacağız. Gözlerini kırpmadan vatan uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimiz, sizler bizim için birer meşale oldunuz. Aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyor, her birinizi minnet ve şükranla anıyorum. Ruhlarınız şad, mekanlarınız cennet olsun."

Kur'an-ı Kerim okunan törende, Vali Köşger ve beraberindekiler şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

MANİSA

Manisa'da Garnizon Şehitliği'nde tören düzenlendi. Vali Yaşar Karadeniz ile İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat'ın da hazır bulunduğu tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Törende, Hatuniye Camii İmam Hatibi Hayrettin Çoban, Kur'an-ı Kerim okudu, dualar edildi. Vali Karadeniz ve beraberindekiler şehitliğe karanfil bıraktı. Daha sonra Polis Şehitliği ziyaret edildi.

DENİZLİ

Denizli'de Asri Mezarlık'taki asker ve polis şehitliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında tören gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Mehmet Okur, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve diğer katılımcıların hazır bulunduğu törende, Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu. Şehitlerin kabirleri ziyaret edildi, karanfil bırakıldı.

Vali Vekili Okur ve beraberindekiler 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda anı defterini imzaladıktan sonra Büyükşehir Belediyesi tarafından meydanda kurulan fotoğraf sergisini gezdi.

AYDIN

Aydın'da Tellidede Mezarlığı Şehitliği'nde tören düzenlendi. Törene Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Garnizon Komutanı Albay Hakkı Haktan Armağan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Barış Altıntaş, Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, siyasi parti temsilcileri ve kurum müdürleri katıldı.

Törende Aydın Valiliği, Garnizon Komutanlığı, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın Şehit Aileleri ve Gazileri Dayanışma Derneği ile Aydın Şehit Aileleri ve Malul Gazileri Yardımlaşma Derneğinin çelenkleri şehitlik anıtına bırakıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Vali Hüseyin Aksoy tören defterini imzaladı. Aydın Müftüsü Hasan Güneş'in şehitler için yaptığı duanın ardından kabirlere çiçek bırakıldı.

UŞAK

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Uşak Şekerevleri Şehitliği'nde program düzenlendi. Duaların ardından şehit mezarlarına gül ve karanfil bırakıldı.

Programda Uşak Valisi Turan Ergün, Belediye Başkanı Mehmet Çakın ile diğer katılımcılar yer aldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Marmaris'te şehit düşen polis memuru Mehmet Çetin'in Yoncalı köyündeki mezarı başında da program düzenlendi.

Programa, şehit polis memuru Çetin'in babası Hüseyin Çetin de katıldı.