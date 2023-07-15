İzmir’in göbeğinde terör estiriyorlar

İzmir'in gençleri 'kristal' kıskacında... Annesini, babasını kardeşlerini döven de var, kendi evini soyan da. Roman yurttaşların yaşadığı Hilal ve Yenişehir Mahallesi'nde uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen gençleri kurtarmak için savaş açan ve Emniyet Müdürü ve Narkotik Şube müdürlüğü yetkililerinden yardım talep eden semt muhtarları zehir tacirlerinin kıskacında.

PANKART YAKTILAR

Muhtar Süleyman Pekgöçen kristal zehir tacirlerinin kendilerini tehdit ettiğini ve muhtarlık binasının kundaklamakla korku verdiklerini söyledi. Pekgöçen "İlk önce "Kristale hayır" pankartını yaktılar, sonra muhtarlara gözdağı vermeye çalışıyorlar. Ama korkmuyoruz bu işi kökünden kazıyacağız. Kristale savaşa devam, gençlerimizi çocuklarımızı ölüm pahasına bu illetten uzak tutacağız. Uyuşturucu madde satışını ve kullanımını önlemek adına gerekirse sabaha kadar mahallede nöbet tutacağız mahalle olarak uyuşturucuyla mücadele konusunda kararlıyız, burada uyuşturucu sattırmayacağız. Emniyet Müdürümüz Mehmet Şahne'nin dediği gibi uyuşturucu ili anılan semtimizde uyuşturucunun kökünü birlikte kazıyacağız" açıklamasında bulundu. Muhtar Süleyman Pekgöçen konuşmasına şu şekilde devam etti: 'Bize ayar vermeye çalışıyorlar. Muhtarlığı kundaklarız diye mesaj yolluyorlar. Ama asla ölmek var dönmek yok bu illetten mahalleyi temizleyeceğiz".

ÖZEL HABER