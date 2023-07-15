Özelleştirmeye karşı çıkacağına İzmir’i Barcelona ile yarıştır

İzmir Alsancak Limanı'nın özelleştirilmesi yeniden gündeme gelirken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in buna karşı çıkan bir açıklama yapmasına SOCAR Türkiye ve Petkim'in eski CEO'su Kenan Yavuz'dan sert tepki geldi. Yeni Asır'a konuşan Yavuz, Soyer'i özelleştirmeye karşı çıkmak yerine kenti Barcelona, Nice, Monde Carlo ile yarıştıracak açılımlar yapmaya çağırdı. Soyer'e seslenen Yavuz, "Alsancak Limanı, başkanı olduğunuz şehrin, Avrupa'nın en güzel şehri olmasının önündeki en büyük engeldir. İzmir'in kalbi, demir yığınları ve demirleri taşıyan TIR'lar ile dolu. 20 yıl önce başlayan kruvaziyer turizminin istenilen performansa kavuşmamasının en büyük nedeni de Alsancak Limanı'nın mevcut yapısıdır. Kruvaziyer kullanan turistlerin ilk gördükleri manzara konteynır yığınları oluyor ve Alsancak görünmüyor bile" dedi.

KORDON İLE BULUŞTURULMALI

İzmir iş dünyası ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, kenti limanın mevcut yapısından kurtarmak için taşın altına elini sokması gerektiğini ifade eden Yavuz, "Alsancak Limanı, kruvaziyer ve yat limanı olmalıdır. Kıyıdaki ambarlar kaldırılıp nitelikli turiste seslenen tesislerle donatılıp Kordon ile buluşturulmalıdır" diye konuştu. Kenan Yavuz, "İddiasız, geleceğini tanımlayamamış bir İzmir, hepimizi üzüyor" diye konuştu.