  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Özelleştirmeye karşı çıkacağına İzmir’i Barcelona ile yarıştır

Özelleştirmeye karşı çıkacağına İzmir’i Barcelona ile yarıştır

Kenan Yavuz, Alsancak Limanı’nın özelleştirilmesine karşı çıkan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, asıl yapması gerekenin İzmir’in kruvaziyer turizminde önünü açmak olduğunu söyledi. Yavuz, “Fransa, İtalya ve İspanya şehirleri ile rekabet etmesi gereken İzmir’imizi gecekondular ile çepeçevre yapısından ve Alsancak Limanı’nın devasa demir yığınlarından kurtarmaya odaklanmalısınız” dedi.

Özelleştirmeye karşı çıkacağına İzmir’i Barcelona ile yarıştır

İzmir Alsancak Limanı'nın özelleştirilmesi yeniden gündeme gelirken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in buna karşı çıkan bir açıklama yapmasına SOCAR Türkiye ve Petkim'in eski CEO'su Kenan Yavuz'dan sert tepki geldi. Yeni Asır'a konuşan Yavuz, Soyer'i özelleştirmeye karşı çıkmak yerine kenti Barcelona, Nice, Monde Carlo ile yarıştıracak açılımlar yapmaya çağırdı. Soyer'e seslenen Yavuz, "Alsancak Limanı, başkanı olduğunuz şehrin, Avrupa'nın en güzel şehri olmasının önündeki en büyük engeldir. İzmir'in kalbi, demir yığınları ve demirleri taşıyan TIR'lar ile dolu. 20 yıl önce başlayan kruvaziyer turizminin istenilen performansa kavuşmamasının en büyük nedeni de Alsancak Limanı'nın mevcut yapısıdır. Kruvaziyer kullanan turistlerin ilk gördükleri manzara konteynır yığınları oluyor ve Alsancak görünmüyor bile" dedi.

KORDON İLE BULUŞTURULMALI

İzmir iş dünyası ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, kenti limanın mevcut yapısından kurtarmak için taşın altına elini sokması gerektiğini ifade eden Yavuz, "Alsancak Limanı, kruvaziyer ve yat limanı olmalıdır. Kıyıdaki ambarlar kaldırılıp nitelikli turiste seslenen tesislerle donatılıp Kordon ile buluşturulmalıdır" diye konuştu. Kenan Yavuz, "İddiasız, geleceğini tanımlayamamış bir İzmir, hepimizi üzüyor" diye konuştu.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA