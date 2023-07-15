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Haberler İzmir Tire’de sokak lambaları gündüz de yanıyor

Tire’de sokak lambaları gündüz de yanıyor

NADİR UYSAL
Tire’de sokak lambaları gündüz de yanıyor

Tire'de, Turgut Özal Bulvarı ile bazı kırsal kesimlerde sokak lambalarının gündüz saatlerinde pervasızca yanması vatandaşları kızdırdı.

MİLLİ SERVET!

Yetkilileri uyaran vatandaşlar, "Bu lambaların gündüz vakti niye yandığını gerçekten merak ediyoruz. Elektrik şirketi yetkililerine konuyu defalarca ilettik. Bizlere, 'arıza tespiti yapıyoruz' şeklinde yanıt verdiler. Arıza tespitlerini akşam yapmak daha mantıklı değil mi? Tire'nin birçok yerinde lambalar gündüz saatlerinde boşu boşuna yanıyor. Sonuçta, milli servet olan enerjinin boşa kullanılmasına gönlümüz razı olmuyor. Parası ise hepimizin cebinden, ödediğimiz vergilerden çıkıyor. Elektrik şirketi yetkililerini bu konuda daha duyarlı olmasını istiyoruz" dedi.

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