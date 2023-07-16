Çocuk Hastanesi’nde kuduz aşısı yok

Kuduz, hayvanlardan insanlara geçen tehlikeli bir hastalık. Hayvan ısırmalarında vakit geçirmeden kuduz aşısı vurulması gerekiyor. Hekimler de son dönemlerde artan kuduz vakalarına karşı vatandaşı uyarıyor. Kuduz aşısının önemine vurgu yapan hekimler, ısırılma durumunda vakit geçirmeden aşı yapılması gerektiğini belirtiyor. Ancak İzmir'de kuduz aşısına ulaşmak her hastanede mümkün olmuyor. İzmir'in merkezinde bulunan Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde kuduz aşısı yok. Çocuğu bir sokak hayvanı tarafından ısırılan bir vatandaş Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi'nde kuduz aşısı olmadığı için başka hastanelere yönlendiriliyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde de aşı bulunmadığını öğrenen vatandaş, daha sonra Tepecik Hastanesi'nde kuduz aşısı yaptırabiliyor. Tepkisini dile getiren vatandaş, "Böylesi önemli bir hastalıkta, kentin en büyük hastanelerinden birinde aşı bulunmaması çok üzücü. Yetkililerden bu sorunun bir an önce çözülmesini istiyoruz" dedi.