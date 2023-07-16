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Haberler İzmir Gaziemir Abdullah Arda Meydanı’nın hali içler acısı

Gaziemir Abdullah Arda Meydanı’nın hali içler acısı

METİN BURMALI
Gaziemir Abdullah Arda Meydanı’nın hali içler acısı
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Gaziemir'in en merkezi noktası Abdullah Arda Meydanı'nda başlattığı çalışmalar vatandaşı isyan ettirdi. 2 ay geç başlayan çalışmalar nedeniyle meydanda molozlar yığılı halde dururken vatandaş isyan ediyor. Önceki akşam bir vatandaşın buradaki çalışmalar nedeniyle düştüğü ve başını yardığı belirtiliyor. Gaziemirli vatandaşlar isyanlarını şu sözlerle dile getiriyor: "Burası savaşın yaşandığı Ukrayna'da bir meydan değil. Maalesef iş 2 ay geç başladı. Emrez'de 5 metrelik köprüyü 1 yılda yapabilen İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Gaziemir Belediyesi meydan düzenlemesini kaç ayda yapabilecek merakla bekliyoruz!.." diye konuştu.
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