“İzmir’de botanik turizmi rotası oluşturmak mümkün”

Gaziemir ilçesinde, botanik biliminin babası olarak bilinen Tournefort'un öğrencisi İngiliz Konsolos William Sherard'ın 320 yıl önce İzmir'deki evinin önünde kurduğu botanik bahçesinin izleri gün geçtikçe siliniyor. Gaziemir Belediyesi ile EÜ Botanik Bahçesi Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliği ile 2012'de yapılan çalışmada eski bir kroki yardımıyla yeri belirlenen botanik bahçesi, Avrupa'nın en eski botanik bahçesi olma özelliği taşıyor. Botanik bahçesinin bulunduğu bölgeyi belirleme çalışmalarında yer alan EÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Gökhan Şenol, İzmir'de botanik turizmi rotası oluşturulabileceğini belirterek şöyle konuştu: "Bugün AB fonların ilk 5 maddesi içerisinde biyoçeşitlilik var. Biz bu biyoçeşitlilik önceliğini kullanarak AB fonlarında buraya destekleyebiliriz. Önümüzde bir EXPO süreci var. O süreçte de burayı destekleyebiliriz. Yeter ki doğru projelerle, doğru anlatılabilsin."