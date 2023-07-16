Sıcaktan bunalan İzmirliler İnciraltı’da denize girdi

Ege Bölgesi'ndeki illerin sıcak hava dalgası etkisine gireceğinin açıklanmasının ardından, İzmir'de termometrelerin 40 dereceyi gösterdi. Kentte kimileri denize girdi, kimisi de ağaçların gölgesinde serinledi. Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü, İzmir'in de aralarında olduğu Aydın, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale'nin sıcak hava dalgası etkisine gireceğinin tahmin edildiğini açıkladı. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 5-8 derece üzerine çıktı. Termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği İzmir'de bazı kişiler, çareyi kent merkezinde denize girmekte bulurken, bazıları da ağaçların gölgesine sığındı.