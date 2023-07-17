İzmir’de düğün salonunda korkunç olay! Çocukların üzerine duvar yıkıldı: Biri öldü diğeri ağır yaralandı

İzmir'in Torbalı ilçesindeki Fevzi Paşa Caddesi'ndeki bir kır düğün salonunda, "süs amaçlı" yapıldığı öğrenilen duvar, düğün sırasında Deniz Çelebi (9) ve Eğmen Gürbüz (7) adlı iki çocuğun üzerine devrildi. İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince duvarın altında kalan çocuklardan 9 yaşındaki Deniz Çelebi'nin hayatını kaybettiği, Eğmen Gürbüz'ün ise durumunun ağır olduğu belirlendi. Ağır yaralı durumdaki Gürbüz, ambulansa alınarak Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, Deniz Çelebi'nin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.