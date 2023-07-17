İzmirliler dikkat ‘Jaws çıkabilir’

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi ve İklim Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, son dönemlerde Ege ve Akdeniz'de kıyılara yaklaşan köpek balıkları ilgili açıklamalarda bulundu. Yaşar, "Türkiye denizlerinde her zaman bulunan canlılar bunlar. Ancak son dönemde sayılarındaki artışlarının sebebi aşırı avlanmadır. Bu nedenle aç kalan köpekbalıkları kıyılara daha çok yaklaşmaya başladı. Aynı şekilde bizim sularda gözlenen İspermeçet Balina'nın artışı da bu aşırı avcılığa bağlanabilir" dedi.

AKINTIDA DEĞİŞİM

İklim değişikliğine bağlı akıntı sistemlerinde değişim olabileceğini ve bunun besin zincirini etkileyeceğini kaydeden Yaşar, "Balinalarda artış söz konusu ise bunun nedeni aşırı avcılıktan kaynaklanıyor"dedi.