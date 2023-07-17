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Haberler İzmir Sokaklar ve meydanlar boş kaldı

Sokaklar ve meydanlar boş kaldı

Sokaklar ve meydanlar boş kaldı
İzmir'de hava sıcaklıklarının yüksek olması nedeniyle meydan ve caddeler sakindi. Meteoroloji İzmir Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, kentte dün en yüksek sıcaklık gölgede 38,6 derece olarak ölçüldü. Kentte nemin ise yüzde 20-25 civarında olduğu belirlendi. Hafta sonları kalabalığın yaşandığı Konak Meydanı, Kordon Boyu ve Gündoğdu Meydanı gibi bölgelerde, sıcak hava nedeniyle yoğunluk azaldı. Dışarıya çıkanlar, gölgelik yerlerde vakit geçirdi. Bazı çocuklar, serinlemek için süs havuzlarına girdi.
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