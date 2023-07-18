Kan testi yaptırdı ceza iptal edildi

İZMİR'İN Gaziemir ilçesinde, trafik uygulamasında durdurulan Bahar Ayan'ın (32), alkolmetreyle yapılan ölçümde 0.82 promil alkollü çıkması üzerine ehliyetine 6 ay süreyle el konulup, 4 bin 64 TL para cezası kesildi. Hastaneye giden, sadece yarım şişe bira içtiğini belirtip test yaptıran Ayan, 0.32 promil alkollü çıktı. Yargıya başvuran Ayan'a uygulanan ceza ve ehliyete el koyma kararı iptal edildi. Avukat Damlanur Kaya Uler, "Ağızda kalan alkol sebebiyle alkolmetre, yüksek promil çıkmıştır" dedi.

YARGIYA BAŞVURDU

BİRÇOK kişinin benzer durumla karşılaştığını ifade eden avukat Damlanur Kaya Uler, yasal sınırın altında alkol tüketip direksiyon başına geçen ancak böyle bir olayla karşılaşan vatandaşların haklarını savunmak için yargıya başvurması gerektiğini belirtti.

AGIZDA KALIYOR

AVUKAT Uler, "Müvekkilimin ağızda kalan alkol sebebiyle cihazdaki ölçümü yüksek promil çıkmıştır. Ehliyetine el koyulup, para cezasıyla karşı karşıya kalmıştır. Müvekkilim gibi yasal sınırın altındaki miktarda alkol kullanıp araca binen vatandaşlarımızın mutlaka kan testi almasını tavsiye ederiz. Bunun nedeni kana karışmayan alkole, ceza verilemez" dedi.