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Haberler İzmir Klima montajı yaparken akıma kapılarak can verdi

Klima montajı yaparken akıma kapılarak can verdi

İzmir’in Konak ilçesinde çarşıdaki bi iş yerine klima montajı yapan işçiİ elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan 37 yaşındaki işçi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İHA
Klima montajı yaparken akıma kapılarak can verdi

İzmir Konak'ta, akşam saatlerinde İsmet Kaptan Mahallesi İletişim Teknolojileri Çarşısı içerisinde bulunan 1360. Sokak'ta meydana geldi. Bir telefoncu dükkanında klima montajı yapan Maksut Beyazıt (37), elektrik akımına kapıldı. İşçinin akıma kapıldığını fark eden çevredeki esnaflar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Ağır yaralanan Beyazıt, ihbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Maksut Beyazıt kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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