Bayraklı’da feci kaza: Motosikletli kurye hayatını kaybetti

Kaza, saat 13.30 sıralarında Adalet Mahallesi Anadolu Caddesi'nde meydana geldi. M.S. idaresindeki panelvan araçla, kurye Onurhan Ekiz (22) idaresindeki motosiklet çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Durumunun ağır olduğu belirlenen Ekiz, ambulans ile kaldırıldığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan araç sürücüsü M.S. ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.