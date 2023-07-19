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Haberler İzmir Tarihi Ali Efe Han’ı restore edilsin...

Tarihi Ali Efe Han’ı restore edilsin...

Tire’de, 1916 yılındaki büyük yangında hasar gören tarihi Ali Efe Han’ı, tekrar restore edileceği günü bekliyor.

NADİR UYSAL
Tarihi Ali Efe Han’ı restore edilsin...
TİRE'DE, bazı bölümleri yıkılmaya yüz tutan tarihi 'Ali Efe hanı' tekrar restore edileceği günü bekliyor. Yenilenen Bedesten'in tam karşısında bulunan Ali Efe Han'ın restorasyonu için yıllar önce hak sahipleri ile anlaşıldığının açıklanmasına rağmen henüz çalışmalara başlanılamadı. Ahşap bölümleri büyük oranda hasar gören hanın kurtarılmasını isteyen vatandaşlar, "İlçe tarihi ile bütünleşmiş hanın restore edilmesi için bir an önce harekete geçilmezse yarın çok geç kalmış olabiliriz" şeklinde konuştular.
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