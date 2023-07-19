Yalvardı ama ölümden kurtulamadı

İzmir Menemen'de, Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı mahalle bekçisi olarak görev yapan 34 yaşındaki Semih Yalvarıcı, görev dönüşü, önceki gün gürültü yüzünden tartışma yaşadığı akrabası ve komşusu Emirhan Aytekin tarafından 8 yaşındaki kızının gözleri önünde öldürüldü.

KIZI FERYAT ETTİ

Bir çocuk babası olan Bekçi Semih Yalvarıcı, akrabası olan zanlı Emirhan Aytekin'e adeta soyadı gibi yalvardı, ancak gözü dönmüş zanlı dinlemedi. Dehşet verici olay önceki gün saat 12.50 sıralarında Menemen ilçesi 1002 sokakta meydana geldi.

Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan çarşı ve mahalle bekçisi evli ve 1 çocuk babası Semih Yalvarıcı ile aynı zamanda akrabası ve komşusu olan Emirhan Aytekin arasında daha önceden gürültü yüzünden bir tartışma yaşanmıştı.

Olay günü görevden döndükten sonra, 8 yaşındaki kızı ile birlikte evden çıkan Semih Yalvarıcı, "darp" ve "kasten yaralama" suçlarından kaydı olan Emirhan Aytekin'le karşılaştı. Genç bekçi Semih Yalvarıcı, adeta soyadı gibi yanında kızı olduğunu söyledi ve yalvardı.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Ancak suç makinesi Aytekin bir anda merdivenlerde pompalı tüfekle ateş etti. Yalvarıcı kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Semih Yalvarıcı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Emirhan Aytekin ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

İFADESİ ŞOKE ETTİ

PSİKOLOJİK sorunları olduğu öne sürülen Emirhan Aytekin emniyetteki ilk ifadesinde, bekçiyi gördüğü zaman tedirgin olduğu, kendisinden korktuğu için öldürdüğünü söylediği ortaya çıktı.