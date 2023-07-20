Başkan Tugay’dan DİSK’e suç duyurusu

İZMİR'İN Karşıyaka ilçesinde geçtiğimiz aylarda başlayan maaş krizi mahkemeye taşındı. Belediye iştiraki olan Kent AŞ'de işçilerin greve çıktığı ve Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ile sendika yetkililerinin sık sık karşı karşıya geldiği süreçte Başkan Tugay 8 No'lu Şube Başkanı Deniz Şahin Gümüştekin hakkında suç duyurusunda bulundu. Tepki gösteren DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı da, "Önce kendileri demokrat olacaklar, kendileri bu ülkenin gül yüzü olacaklar, sonra demokrasi havariliği yapacaklar. Bu yapılan suç duyurusunu kendilerine kara bir leke olarak ilan ediyoruz" dedi.