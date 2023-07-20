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Haberler İzmir Çocukların kavgasına aileler karıştı: 1 ölü

Çocukların kavgasına aileler karıştı: 1 ölü

Çocukların kavgasına aileler karıştı: 1 ölü

İZMİR'İN Torbalı ilçesinde, çocuklar arasında çıkan ailelerinin de karıştığı kavgada bıçaklanan Celal Bulut (32), hayatını kaybetti. Polis, kavgaya karıştığı belirlenen 6 kişiyi gözaltına aldı. Sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada, evli ve 5 çocuk babası, inşaat işçisi Celal Bulut bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bulut, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Soruşturma başlatan polis, olayın ardından kavgaya karıştıkları belirlenen 6 kişiyi gözaltına aldı.

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