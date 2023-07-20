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Haberler İzmir İzmir'de dayılara miras kurşunu! Biri öldü diğer yaralı

İzmir'de dayılara miras kurşunu! Biri öldü diğer yaralı

İzmir'de dün akşam saatlerinde miras yüzünden aralarında husumet olan iki dayı ve yeğen arasında kavga çıktı. Tartışma sonrası dayılarını vuran yeğen olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri hayatını kaybetti.

AA

İzmir'in Bayraklı ilçesinde Adalet Mahallesi'nde yaşayan B.M.K. (35), dün akşam saatlerinde, aralarında miras meselesi nedeniyle anlaşmazlık bulunan dayıları Basri K. (52) ve C.K. (49) ile bir araya geldi.

İzmir’de dayılara miras kurşunu! Biri öldü diğer yaralı

Çıkan tartışma sonrası B.M.K. yanındaki tabancayla iki dayısını tabancayla vurup yaralayarak kaçtı.

İzmir’de dayılara miras kurşunu! Biri öldü diğer yaralı

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Basri K. müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

İzmir’de dayılara miras kurşunu! Biri öldü diğer yaralı

Diğer yaralı C.K'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İzmir’de dayılara miras kurşunu! Biri öldü diğer yaralı

Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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