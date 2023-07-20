İzmir’de dayılara miras kurşunu! Biri öldü diğer yaralı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde Adalet Mahallesi'nde yaşayan B.M.K. (35), dün akşam saatlerinde, aralarında miras meselesi nedeniyle anlaşmazlık bulunan dayıları Basri K. (52) ve C.K. (49) ile bir araya geldi.
İzmir'in Bayraklı ilçesinde Adalet Mahallesi'nde yaşayan B.M.K. (35), dün akşam saatlerinde, aralarında miras meselesi nedeniyle anlaşmazlık bulunan dayıları Basri K. (52) ve C.K. (49) ile bir araya geldi.
Çıkan tartışma sonrası B.M.K. yanındaki tabancayla iki dayısını tabancayla vurup yaralayarak kaçtı.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Basri K. müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Diğer yaralı C.K'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.