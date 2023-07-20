Kayalar’ın göreve iade talebi yine reddedildi

MENDERES Belediye Başkanlığı görevini yürüttüğü sırada rüşvet suçundan görevden uzaklaştırılma kararı verilen Mustafa Kayalar için açılan 'göreve iade' davasında 7'nci İdare Mahkemesi kararını verdi. Mahkeme Kayalar'ın göreve iadesini bir kez daha reddetti.

CHP adayı olarak 2019 yerel seçimlerinde Menderes Belediye Başkanlığı görevine seçilen ancak geçtiğimiz aylarda 'yolsuzluk' operasyonu ile gözaltına alınan ve sonrasında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Mustafa Kayalar, İçişleri Bakanlığı tarafından belirsiz süreyle görevden uzaklaştırılmıştı. Kayalar'ın avukatları İçişleri Bakanlığı'nın verdiği açığa alma kararına karşı göreve iade davası açma kararı almış ancak mahkeme talebi reddetmişti. Kayalar'ın göreve iadesi için yeniden yaptığı talep ikinci kez reddedildi.