2023 YKS sonuçları açıklandı İzmir’den 3 birinci

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2023 YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) sonuçlarının osym.gov.tr adresinden ilan edildiğini bildirdi. Ersoy, "ÖSYM olarak 3,5 milyondan fazla adayımızın beklediği 2023-YKS sonuçlarını açıklıyoruz. Hayırlı olsun. An itibarıyla osym.gov.tr adresimizden sonuçları öğrenebilirsiniz" dedi.

'BEKLEMİYORDUM'

Yabancı Dil Testi'nde Almanca'da İzmir Atatürk Lisesi'nden Volkan Emre Eke, İngilizce'de İzmir Özel Buca Doğa Fen ve Teknoloji Lisesi'nden Metin Furkan Amarat ve Rusça'da Narlıdere'deki Özel Takev Anadolu Lisesi'nden Bengisu Akbaba'nın birinci oldu. ERSOY sınavda birinci olanları arayıp tek tek tebrik etti. Bu çerçevede görüştüğü YDT İngilizce birincisi İzmir-Özel Buca Doğa Fen ve Teknoloji Lisesi mezunu Metin Furkan Amarat ise sonucu hiç beklemediğini, YDT'ye yabancı dil öğretmeninin yönlendirmesiyle girdiğini, Sayısal'da da 313'üncü olduğunu söyledi. YDT Almanca birincisi İzmir Atatürk Lisesi mezunu Volkan Emre Eke de sayısal öğrencisi olduğunu, bu alanda da makine mühendisliği için yeterli bir sonuç aldığını belirtti. YDT Rusça birincisi İzmir Özel Takev Anadolu Lisesi mezunu Bengisu Akbaba odağının dil olmadığını, sonucu gördüğünde inanamadığını söyledi.

ERSOY PROFESYONEL DESTEK TAVSİYE ETTİ

Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih sürecinin başlayacağını hatırlatan Ersoy, "2023-YKS tercih işlemleri, 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Öncelikle adaylarımız, ilgi ve yeteneklerini dikkate almalı, tercih etmeyi düşündüğü bölümlerle ilgili meslekleri iyi araştırmalılar. Yayınlayacağımız kılavuzdan bölümlere ilişkin bilgileri dikkatlice okumalarını, tercih sürecinde profesyonel destek almalarını kendilerine tavsiye ediyorum. Yapacakları tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.