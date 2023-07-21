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Haberler İzmir Ev almak isterken müteahhit mağduru oldular

Ev almak isterken müteahhit mağduru oldular

İzmir’de aynı daireleri birden fazla kişiye satan ve arsaları karşılığında ev sahibi olmak isteyen vatandaşları sözleşmeye aykırı hareket ederek dolandırdığı öne sürülen müteahhit Akın U. ile birlikte 8 kişiye operasyon düzenlendi. 7 kişi gözaltına alındı

METİN BURMALI
Ev almak isterken müteahhit mağduru oldular

İzmir'de ev sahibi olmak isteyen vatandaşları dolandırdığı öne sürülen müteahhit Akın U. ile birlikte aralarında emlakçıların da olduğu 8 kişiye operasyon düzenlendi. Olay, geçtiğimiz aylarda İzmir Valiliği'ne başvuran onlarca vatandaşın Çiğli'nin Harmandalı Mahallesi'nde emlak ve müteahhitlik işi ile uğraşan işadamı Akın U. ve birlikte hareket ettiği öne sürülen kişiler tarafından dolandırdıklarını iddia ederek şikayetçi olmasıyla ortaya çıktı.

FİRARİ BİR KİŞİ ARANIYOR

İhbar üzerine harekete geçen Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Aliağa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Bürosu ekipleri, Menemen ve Çiğli ilçelerinde yaptığı daireleri birden fazla kişiye satıp, kat karşılığı bina yapma vaadinde bulunduğu arsa sahiplerini de sözleşmeye aykırı hareket ederek dolandırdığı öne sürülen 8 şüpheliyi operasyonla gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mustafa U, eşi Sibel U, kızı Miray U, emlakçılık yapan Fuat U, Haydar T. ve Eşref B. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, müteahhit Akın U. mahkemece tutuklandı. Firari olan Bilal B'nin de arandığı öğrenildi.

'SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

AVUKATLAR Ahmet Deha İmal ile Kübra Hande İmal ise, "Müvekkillerimiz arsa sahibi olarak arazilerini değerlendirmek ve belki de bu yapılacak dairelerde oturmak amacı ile inşaat şirketi ile güven temelinde bir sözleşme imzalıyorlar. Fakat inşaat şirketi/müteahhit müvekkillerimize farklı anlatıyor, sözleşmeleri farklı imzalatıyor ve mağduriyete yol açıyor. Ayrıca müvekkillerimizin haklarını adeta gasp etme saiki ile yapılan iş ve işlemlerin cezasız kalmaması kanaatinde bulunduğumuzdan cezai sürecin de takipçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.

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