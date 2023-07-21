  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir haftasonu 45 dereceyi görecek!

İzmir haftasonu 45 dereceyi görecek!

İzmir haftasonu 45 dereceyi görecek!
Kentte sıcaklıkların sürekli artış göstermesi beklenen 5 günlük periyodun 4.günü olan pazar günü yılın rekorları kırılacak. Termometrelerin kent merkezinde 40, Bayraklı ve Bornova gibi metropol ilçelerin yanı sıra Tire, Torbalı, Kınık ve Menemen'de 43, Bayındır'da ise 45 dereceye çıkması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre hava sıcaklıkları önümüzdeki 5 günlük periyotta da mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Sıcaklıkların bugünden itibaren 5 ila 7 derece yükselmesi ve sıcaklık rekoru kırılması bekleniyor. Özellikle haftasonu pik yapacak çöl sıcaklarından İzmir de nasibini alacak.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA