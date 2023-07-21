İzmir haftasonu 45 dereceyi görecek!

Kentte sıcaklıkların sürekli artış göstermesi beklenen 5 günlük periyodun 4.günü olan pazar günü yılın rekorları kırılacak. Termometrelerin kent merkezinde 40, Bayraklı ve Bornova gibi metropol ilçelerin yanı sıra Tire, Torbalı, Kınık ve Menemen'de 43, Bayındır'da ise 45 dereceye çıkması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre hava sıcaklıkları önümüzdeki 5 günlük periyotta da mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Sıcaklıkların bugünden itibaren 5 ila 7 derece yükselmesi ve sıcaklık rekoru kırılması bekleniyor. Özellikle haftasonu pik yapacak çöl sıcaklarından İzmir de nasibini alacak.