İzmir ve Bodrum’da gastronomiye ‘Michelin’ dopingi

Türkiye'nin en önemli turizm merkezleri arasında yer alan, her yıl yerli ve yabancı çok sayıda turisti ağırlayan İzmir ve Bodrum'a, Michelin Rehberi'nden sevindirici haber geldi. Daha önce Türkiye'deki seçkisine İstanbul'u alan Michelin Rehberi, bu yıldan itibaren değerlendirmeye İzmir ve Bodrum'u da aldığını açıkladı.

"RESTORANLARI İNCELEYEN 'DEDEKTİFLER KURULU' VAR"

İEÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Betül Öztürk, sürecin nasıl işleyeceğine ilişkin detaylı bilgi vererek, "Michelin Rehberinin, gizli çalışan ve restoranları inceleyen 'dedektifler kurulu' var. Bu kişiler, tamamen bağımsız görev alıyor. Restorandaki yemeklerin lezzetinden sunum kalitesine kadar birçok değerlendirme yapılıyor ve 'Michelin Yıldızı' almaya hak kazanan mekanlar belirleniyor. Restoranlar, bu listeye girmek için herhangi bir başvuru yapmıyor. Kendilerini kimlerin, ne zaman ziyaret ettiğini de bilmiyor. Tüm süreç, restoranlardan bağımsız işliyor. Örneğin; şu anda farkında olmadan restoranlar incelenmiş ya da mevcut durumda inceleniyor olabilir. Bunu bilemiyoruz" dedi.

"TURİZMDEN BESLENEN SEKTÖRLERE DOPİNG ETKİSİ YAPACAK"

Dr. Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Michelin Rehberinde restoranlara yönelik bir yıldız, iki yıldız ve üç yıldız olarak değerlendirme sistemi var. 1 yıldız, 'iyi yemek' demek. 2 yıldız, 'rotanızı değiştirerek mutlaka uğramanız gereken bir yer' olarak ifade edilebilir. 3 yıldız ise 'gastronomik bir macera yaşamak istiyorsanız yine kesinlikle uğramalısınız' diye açıklanabilir. Bunlar da liste halinde dünyaya ilan ediliyor. Bir yıldız almak bile çok prestijli ve üst düzey kaliteye sahip olduğunuzu gösteriyor. Ben, İzmir ve Bodrum'da Michelin Yıldızı alabilecek kalitede birçok restoranın olduğunu düşünüyorum ve bu başarıyı bekliyorum."

Dünya genelinde gastronominin popülerliğini her geçen gün artırdığını belirten Dr. Öztürk, şöyle devam etti:

"Sadece gastronomi turisti olarak her yıl ülke ülke gezerek lezzetleri tadan çok sayıda insan var. Michelin Rehberi, bu noktada dünyaca tanınan ve herkesin dikkate aldığı bir merci. Artık bu grup, gezmek istedikleri gastronomi noktalarına İzmir ve Bodrum'u da eklemiş olacak. Bölgemizin, gastronomi alanında sınıf atlamasının önü açılacak. Gastronominin gelişmesi demek, konaklamanın da artması demek. Sağlık turizminden deniz turizmine kadar birçok alanın tanınması demek. Kırsal bölgelerin gelişiminde de gastronomi çok belirleyici. Michelin Rehberi, bu anlamda turizmden beslenen sektörlere doping etkisi yapacak. İtalya Toskana'ya her yıl 48 milyon turist geliyor. Dünyadaki birçok noktada yıllık turist sayısı 10-20 milyonun üzerinde. İzmir ve Bodrum'un bir eksiği yok, neden biz de bu yönde büyümeyelim?"

Dr. Öztürk, kararın İzmir'de gastronomi eğitimi alan öğrenciler için de fırsat olduğunu ve onların iş bulma imkanlarını da geliştirebileceğini sözlerine ekledi.