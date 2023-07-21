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Haberler İzmir İzmir'de feci kaza! Maden işçilerini taşıyan servis akaryakıt tankeriyle çarpıştı

İzmir'de feci kaza! Maden işçilerini taşıyan servis akaryakıt tankeriyle çarpıştı

İzmir'in Kınık ilçesinde maden işçilerini taşıyan ve seyir halinde olan servis akaryakıt tankerine arkadan çarptı. Çarpışma sonucu servis minibüsünde bulunan 16 kişi yaralandı.

İHA
İzmir’de feci kaza! Maden işçilerini taşıyan servis akaryakıt tankeriyle çarpıştı

Soma istikametine seyir halinde olan ve maden işçilerini taşıyan R.K. idaresindeki minibüs, aynı yönde seyir halinde olan A.Ç. idaresindeki akaryakıt tankerine arkadan çarptı. Meydana gelen kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri kazada minibüs içerisinde bulunan M.Y. (29), H.A. (23), B.M. (46), E.A. (35), C.Ç. (23), Ö. A. B. (44), Y.U. (34), F.Ç. (41), A.K. (43), İ.K. (49), H.M. (32), O.Y. (54), E.G. (43), R.K. (51), İ.K. (37) ve H.T. (52) adlı 16 yaralı işçiye müdahale etti.

Kazada yaralanan 16 kişi, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Soma, Bergama ve Kınık'ta bulunan hastanelerde tedavi altına alınırken, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturm başlatıldı.

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