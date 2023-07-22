Aşırı sıcaklarda otobüs klimaları açılmıyor

Aşırı sıcak havaların yaşandığı bu günlerde ESHOT otobüslerinde klimaların çalışmaması vatandaşı bezdirdi. Dışarısı 40 derece sıcakken bile otobüslerde klimaların bozuk olduğu söyleniyor. Bu sebeple şikayetçi olan vatandaşlar, "Bir haftadır bindiğim otobüslerden sadece iki tanesinde klima çalışıyordu, diğerlerinin hepsinde bozuktu. Bu sebeple dışarıdan daha sıcak otobüslerde yolculuk yapmak zorunda kalıyoruz" dedi. Bunun yanı sıra araçların geliş gidiş saatlerinde de aksamalar yaşanıyor. Vatandaşlar otobüslerin saatlerine bakarak duraklara geliyor ve karışıklık olduğu zaman beklemek zorunda kalıyorlar.