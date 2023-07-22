  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Çeşme'deki orman yangınında dehşete düşüren görüntü! Kundakçı önce alevlerin arasında dolaşmış sonra kaçmış

Çeşme'deki orman yangınında dehşete düşüren görüntü! Kundakçı önce alevlerin arasında dolaşmış sonra kaçmış

İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangınında ortaya çıkan görüntüler dehşete düşürdü. Alanı kundakladığı belirlenen K.Ç. isimli şüphelinin alevler arasında dolaştığı sonra da kaçtığı görüntüler ortaya çıktı.

İHA
Çeşme’deki orman yangınında dehşete düşüren görüntü! Kundakçı önce alevlerin arasında dolaşmış sonra kaçmış

İzmir'in Çeşme ilçesinde dün gece saat 23.00 sıralarında çıkan yangında kundakçı olduğu belirlenen K.Ç. şüpheli gece saatlerinde olay yerinde yakalandı.

Alanı kundakladığı belirlenen K.Ç.'ye ait olduğu ifade edilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde K.Ç.'nin alevler arasında dolaştığı ardından da kaçtığı anlar yer aldı.

KUNDAKÇI GÖZALTINDA

Yangını çıkardığı ve alanı kundakladığı belirlenen K.Ç. adlı bir şüpheli polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüpheli gözaltına alınarak polis merkezi amirliğine götürüldü.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA