Çeşme’deki orman yangınında dehşete düşüren görüntü! Kundakçı önce alevlerin arasında dolaşmış sonra kaçmış

İzmir'in Çeşme ilçesinde dün gece saat 23.00 sıralarında çıkan yangında kundakçı olduğu belirlenen K.Ç. şüpheli gece saatlerinde olay yerinde yakalandı.

Alanı kundakladığı belirlenen K.Ç.'ye ait olduğu ifade edilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde K.Ç.'nin alevler arasında dolaştığı ardından da kaçtığı anlar yer aldı.

KUNDAKÇI GÖZALTINDA

Yangını çıkardığı ve alanı kundakladığı belirlenen K.Ç. adlı bir şüpheli polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüpheli gözaltına alınarak polis merkezi amirliğine götürüldü.