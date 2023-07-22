CHP’de büyük yüzleşme

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün belediye başkanlarını, yarın ise CHP Parti Meclisi'ni olağanüstü toplama kararı, parti içindeki savaşı şiddetlendirecek gibi görünüyor. CHP'nin 60 kişilik Parti Meclisi'nde iki taraf da 30-30 ve Kılıçdaroğlu'nun başkan olarak iki oy hakkı bulunuyor. İki Parti Meclisi üyesinin Ekremciler cephesine geçmesi halinde bombanın patlaması söz konusu

"Değişim" tartışmaları sürerken İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun partinin önde gelen isimleriyle yaptığı çevrimiçi toplantının sızdırılması, CHP'yi savaş meydanına çevirdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün belediye başkanlarını, yarın ise CHP Parti Meclisi'ni olağanüstü toplama kararı, savaşı şiddetlendirecek özellikler içeriyor. Özellikle yarın CHP Parti Meclisi toplantısının, parti içindeki savaşı, birbirlerini kırma noktasına taşıması söz konusu. Sızdırılan gizli kayıtlarda Parti Meclisi'nin olağanüstü toplantısı için gerekli imzalar konusu konuşuluyor ve İmamoğlu, "Alternatif bir olağanüstü kurultay süreci olabilir mi, olgunlaşabilir mi buna dair bir zemin var mı?" ifadesini kullanıyordu.

ANAHTAR PARTİ MECLİSİNDE

'Olağanüstü kurultay' gibi bir adımın mevcut CHP yönetimini "Siyaseten kurultayı daha erken tarihte yapmaya zorlamak" anlamına da geleceği belirtilirken bu adım için gözler, yarın yapılacak ve bombaların patlayacağı Parti Meclisi toplantısına çevrildi.

Neden bombalar patlayacak?

Çünkü, CHP'nin 60 kişilik Parti Meclisi'nde iki taraf da 30-30 olduğundan, Kılıçdaroğlu'nun başkan olarak iki oy hakkı olduğundan, iki Parti Meclisi üyesinin Ekremciler cephesine geçmesi halinde bombanın patlaması söz konusu.

Ayrıca saf değiştirecek iki üye, görevden almalara karşı oy kullanırsa itirazlar kabul edilmiş olacak. CHP'nin tüzüğüne göre böyle bir durumda Parti Meclisi'nin kararı kesin olduğu için görevden alınan il ve ilçe başkanları görevlerine devam edecek.Yarın CHP Parti Meclisi'nde, Kemalcileri şaşkınlığa düşürecek bir karar alındığı taktirde 'olağanüstü kurultay' sürecini de atılacak adımı da bu oylamanın sonucu belirleyecek.

GİZLİ CASUSTAN TEHDİT

CHP'de gizli toplantı tartışması büyürken 'meçhul casus' Ekrem İmamoğlu'nu tehdit etti. Ekrem İmamoğlu cuntasının zoom toplantısını 'değişim gerçeği' adlı Youtube kanalından "Kılıçdaroğlu'na ihanet" başlığıyla paylaşan casus, İmamoğlu'nu tehdit eder gibi paylaşımda şunları yazdı: "Ekrem ve ihanet çetesi sizi uyarıyoruz: Partide kavga varmış görüntüsü vermemek için biraz duralım dedik ama anlaşılan ihanet çetesi durmayacak.

Madem öyle kartları biraz daha açık oynayalım.

1) O toplantıda bir değil, tam üç katılımcı vardı. İlk kayıt kibar bir uyarıydı.

2) Kaydın tamamını genel başkan dahil izlemesi gereken herkes izledi.

Kaydın kalanında konuşulanları çoktan paylaşırdık ama size değil partinin kurumsal kimliğine zarar gelir diye duruyoruz.

3) Sadece bu değil, bundan öncekiler de hatta dün akşamki acil toplantı da kayıt altında.

KAFTANCIOĞLU YUMRUKLARI

Demokratik bir yarış olsun, gizli kapaklı işler çevirip beşli çetelerin senaryosuna figüran olmayın diye sizi uyardık, bir kez daha uyarıyoruz.

CHP'yi size yedirmeyeceğiz. Kimlerle is çevirdiğinizi çok iyi biliyoruz.

Gittiğiniz yol yol değil! Aklınızı başınıza alın! "

Fiili İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, bir gazeteciye yaptığı açıklamada, Ekrem İmamoğlu'nu 'içten pazarlıklı' olmakla suçlamış ve iyi bir genel başkan olacağını düşünmediğini söylemiş.

Gazeteci şöyle devam ediyor:

"Canan Kaftancıoğlu'nun zoom toplantısı ile ilgili eleştirileri oldu. Aslında birkaç gündür bana ulaşan pek çok CHP'linin ve CHP'li eski-yeni önemli belediye başkanlarının eleştirileri ile paralel. Canan Kaftancıoğlu da aynı fikirde. Değişim şart ama bu isimlerle değil' diye düşünüyor.

Ekrem İmamoğlu net değil ve içten pazarlıklı. İyi bir genel başkan olacağını düşünmüyorum' diyor.

Neden İmamoğlu'nun karşısına geçtiğini soran gazeteciye Canan Kaftancıoğlu, 'yazılmamak' kaydı ile bütün süreci anlatmış. Gazeteci diyor ki, "Tek bir olay değil, bir birikim olmuş anladığım. Tutulmayan sözler, bağlı kalınmayan ilkeler üst üste toplanmış.'

ÖZGÜR ÖZEL'İN OYUN PLANI

Kemalciler ve Ekremciler arasındaki savaşta ilginç bir figür var. Özgür Özel, şu anda Kemal Kılıçdaroğlu'nun milletvekili olmaması nedeniyle TBMM'de CHP Grup Başkanı.

Hayret uyandıran ilişkiler içinde gözleniyor.

Özel için bir ay önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na karşı çıkardığı 'tavşan aday' deniliyordu.

Kemal Bey adına görev yaparken bir bakıldı. Ekrem İmamoğlu'nun gizli toplantısında boy gösterdi.

Son kulise göre, daha da ileri giden işler içinde imiş.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, 'Ben genel başkan olayım, sen cumhurbaşkanı ol' dediği iddia edildi.

Bu kapsamda "Özel'in Genel Başkan olmasının, İmamoğlu'nun İBB Başkanlığı'na devam etmesinin, zamanı gelince de partinin cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesinin önerildiği" öne sürülüyor.

Partinin önceki gün gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu'nda ise, bazı MYK üyelerinin, İmamoğlu öncülüğünde gerçekleştirilen ve görüntülerinin sızmasının ardından tartışma yaratan toplantı nedeniyle "CHP'nin Meclis Grubu'nun görevden alınması önerildi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun öneriye sessiz kaldığı ve yorum yapmadığı aktarıldı.

'FAZLA İLERİ GİTME' MESAJI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, perşembe akşamı çıktığı bir TV programında 'Ekrem İmamoğlu'nu aday yapma' düşüncesini ifade etti. Kılıçdaroğlu'nun bu sözü bir taktik olarak değerlendiriliyor. Ekrem İmamoğlu'na 'daha ileri gitme' mesajı şeklinde ifade ediliyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nu yıkmaya yönelik gizli toplantı öncesinde, önce Kılıçdaroğlu'nun sağ kolu Bülent Kuşoğlu, sonra da derin CHP'li Murat Karayalçın tarafından, "İmamoğlu'na genel başkanlık sevdasından vazgeç, İstanbul belediye başkanı ol' diye net ve açık mesajlar verilmişti.

SONUÇ

EKREM İmamoğlu'nun gizli toplantısının sızması sonrası, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde İstanbul Belediye Başkan adaylığı şansını kaybedebileceği konuşuluyor.

CHP kulislerinde İstanbul seçimi için Ekrem İmamoğlu'nun alternatifi olarak Mustafa Sarıgül'ün adı sıklıkla geçmeye başladı. CHP değirmeni çalışıyor. CHPKemal Kılıçdaroğlu'nun polit bürosu İmamoğlu'nu un yapmaya kararlı. Aynen Muharrem İnce'ye yaptıkları gibi. CHP'de oyun bitmez, kumpas bitmez, hizipçilik bitmez. Allah CHP'ye oy veren değerli vatandaşlarımıza sabırlar versin.