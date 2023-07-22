İzmir’de çocuk parkında korkunç olay! Kalbinden bıçaklanarak öldürüldü

İzmir'in Urla ilçesinde bir parkta gençler arasında çıkan bıçaklı kavgada lise öğrencisi Emre Heybet (17) hayatını kaybetti. Polis, kavgaya karıştıkları belirlenen yaşı küçük 2 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında, 544 Evler Altıntaş Mahallesi'ndeki Sayra Çınar Park'ında meydana geldi. Parkta gençler arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavgada lise öğrencisi Emre Heybet, göğsünden bıçaklandı. Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Heybet, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma başlatan polis, kavgaya karıştıkları belirlenen yaşı küçük 2 şüpheliyi gözaltına aldı.