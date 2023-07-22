İzmir’de kaçak avcılara geçit yok

Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekiplerince, 20 Temmuz Perşembe günü İzmir Körfezi İnciraltı Kent Ormanı bölgesinde yasa dışı olarak avlandığı tespit edilen 48 çuval (1400 kg) kara ve kıllı midyeye ve Tuzla bölgesinde yasa dışı balık yemi ve su ürünleri avcılığında kullanıldığı tespit edilen biri 5 metre diğeri 6 metre boyundaki 2 adet isimsiz tekneye "İzmir Valiliği Yasa Dışı Su Ürünleri ile Mücadele Protokolü" kapsamında el konuldu. Teknelerin üzerinde bulunan 3 adet su motoru, 5 adet yem havuzu, 7 adet sepet, 10 metre hortum ve 100 metre pinter ağının mülkiyeti de kamuya geçirildi.